«Il n'y a encore jamais eu autant de hérissons amaigris.» Interrogé mercredi pas 20 Minuten, Bernhard Bader, directeur de Pro Igel, se dit inquiet. Car même s'il a plu récemment, les petits mammifères souffrent des conséquences de la sécheresse.

Eau et nourriture

L'été chaud a en effet desséché le sol à tel point que les animaux manquent désormais d'eau et de nourriture. Afin de remédier à cette situation, Bernhard Bader conseille d'installer une petite écuelle d'eau et des croquettes pour chat dans son jardin. Une fois le hérisson nourri, il est conseillé d'enlever l'eau et la nourriture si on ne veut pas attirer d'autres bêtes ou des parasites.

Pas d'hibernation tant qu'il y a à manger

Rudolf Wyss travaille au sein d'une fondation bernoise venant en aide aux animaux sauvages. Il ne partage pas l'avis de Bernhard Bader et déconseille de nourrir les hérissons. «Souvent, les gens ne savent pas quand s'arrêter. Tant qu'il y a de la nourriture, ces animaux ne commencent pas à hiberner.» Une coupelle d'eau, en revanche, ne pose aucun souci selon lui. (Le Matin)