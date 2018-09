«Bonjour Twitter, si celui qui a la poupée vaudou de ce type peut lui enfoncer du verre pilé dans le cul. Merci.»

L'humoriste Rémi Gaillard n'y est pas allé de main morte pour dénoncer le cliché de l'ex-hockeyeur Tim Brent, posant fièrement aux côtés d'un grizzly fraîchement abattu.

Dans son post datant datant du 12 septembre, l'ex-athlète se félicitait ainsi de «sa merveilleuse traque» au bout de laquelle il a obtenu son trophée de chasse. «Au lieu de s'enfuir, il est venu droit sur nous, il n'avait pas peur», expliquait-il.

Une publication qui a rapidement enflammé la Twittosphère, de nombreux internautes s'indignant de son acte. «J'aurais aimé que le grizzly te mange. Un jour, tu le paieras d'une manière ou l'autre», a notamment fustigé une utilisatrice.

À noter que ce n'est pas la première fois que Tim Brent se distingue par sa passion pour la chasse sur les réseaux sociaux, ce dernier publiant régulièrement des clichés de ses divers trophées.

Le même jour, il s'exhibait d'ailleurs en compagnie de son «incroyable beau-père» aux côtés du cadavre d'un élan, se félicitant quelques jours plus tard d'ainsi remplir «le frigo familial».

MY YUKON MOOSE

I am absolutely humbled by this animal. We all have times we hunt hard and don’t get rewarded, and then every once in awhile we get lucky and are in the right place at the right time (having a pretty awesome father-in-law doesn’t hurt either!). The stars defi… pic.twitter.com/UXvA0CbnUw