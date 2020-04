À Vienne comme dans beaucoup d'autres villes du monde, les parcs publics sont fermés en raison de la pandémie. Ils pourraient en effet être le théâtre de rassemblements qui contribueraient à propager le virus. Difficile de s'assurer que tout le monde respecte les distances en de pareils lieux.

Un bureau autrichien d'architectes a toutefois peut-être trouvé la solution. «Nous nous sommes demandé à quoi ressemblerait un parc et comment il fonctionnerait si on le concevait en prenant en compte les règles de l'éloignement social», a déclaré à Dezeen Chris Precht, fondateur du studio Precht.

Promenade en spirale

C'est ainsi qu'a été imaginé le Parc de la Distance: celui-ci est composé de nombreux itinéraires individuels, séparés par de hautes haies, larges de 90 cm . Chacun conduit le promeneur de l'extérieur vers le centre dans un parcours en forme de spirale. En continuant son chemin, le visiteur sera ramené vers l'extérieur et la sortie. Chacun des sentiers de granit rouge est long d'environ de 600 mètres, ce qui constitue une marche d'environ 20 minutes.

Chaque promeneur suit un parcours qui le mène de l'extérieur vers le centre, puis du centre à l'extérieur. Photo Studio Precht

Impossible de croiser quelqu'un ou de voir un intrus sur son propre sentier. Chaque entrée et sortie est équipée d'une porte, indiquant si l'itinéraire et libre ou occupé. Si l'architecte dit s'être inspiré des jardins baroques à la française, la Parc de la distance n'est toutefois pas un labyrinthe, puisque le promeneur n'a qu'un seul chemin possible à suivre. Les parcs zen japonais ont également servi de modèle pour la forme en spirale.

Proposé à la ville de Vienne

Le bureau d'architectes a proposé ce projet pour un emplacement vacant à Vienne, mais on ne sait pas encore s'il se fera. Chris Precht précise toutefois que, conçu pour respecter les distances, ce parc pourrait très bien continuer à avoir son rôle une fois la pandémie terminée: «Il pourra être utilisé pour échapper au bruit et à l'agitation de la ville, pour se retrouver seul pendant un certain temps. J'ai vécu dans de nombreuses villes, mais je n'ai jamais été seul dans un lieu public. Je pense que c'est une qualité rare.»

Michel Pralong