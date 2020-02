En Inde, le conservatisme religieux est encore bien ancré et de nombreuses restrictions visent toujours les femmes qui ont leurs règles. On les considère alors comme des êtres impurs. Elles n'ont pas le droit d'entrer dans les temples ou toucher d'autres personnes. Une discrimination qui est la cause d'une récente scène d'humiliation qui s'est déroulée dans la ville de Buhj, au nord-est du pays. Dans une école gérée par une secte religieuse, 68 élèves filles ont été forcées, le 11 février dernier, de retirer leurs sous-vêtements afin de vérifier qu'elles n'avaient pas leur règles avant d'aller manger à la cantine. L'incident a fait grand bruit et le directeur a été arrêté.

Mais la secte n'en est pas restée là. L'un de ses prêtres a ensuite tenu un sermon dans lequel il a déclaré, selon «The Hindu» que les femmes qui cuisinent lorsqu'elles ont leurs règles se réincarneront en chienne dans leur prochaine vie et que les hommes qui mangent leur nourriture renaîtront en boeuf. «Je me fiche que vous n'aimiez pas ce que je dis, mais c'est écrit dans nos shastras» (préceptes), a-t-il tenu à préciser.

«Qui fera à manger quand j'ai mes règles?»

Révoltées par ces sempiternelles brimades, près d'une trentaine de femmes menstruées se sont réunies dimanche dernier dans un quartier résidentiel de Dehli pour préparer un grand festin lors de ce qu'elles ont appelé la «fête de la menstruation». 300 personnes sont venues goûter à leurs préparations, dont le vice-ministre de la ville. Mobilisées via des groupes WhatsApp, les cuisinières portaient toutes un tablier sur lequel était écrit «Je suis une femme fière qui a ses règles».

«Est-ce qu'un gourou fera à manger pour mes enfants si je n'entre pas dans la cuisine pendant cinq jours par mois?», a déclaré l'une des participantes dont les propos ont été relatés par «The Lily». Une autre a expliqué que, lorsqu'elle visite le village de sa belle-famille, on lui dit de s'asseoir hors de leur maison lorsqu'elle a ses règles. Nous ne voulons plus encourager ces mythes et ces tabous, a rétorqué une membre de l'ONG Sachhi Saheli qui a financé cette fête.

Les femmes qui ont leurs règles ne soufrent pas seulement d'exclusion, en Inde. Sur les 355 millions qui sont en âge d'avoir leur menstruation, 42% seulement ont accès des serviettes hygiéniques et 23 millions de filles abandonnent l'école en raison du manque de mesures d'hygiène appropriées lorsqu'elles ont leurs règles.

Réactions mordantes

À noter que les propos du chef religieux ont également provoqué une réaction sur les réseaux sociaux, où des adorables photos de chiens ont circulé avec des commentaires du genre: «Voici Maggie. Dans sa précédente vie, elle cuisinait pour son mari alors qu'elle avait ses règles. Aujourd'hui réincarnée, elle adore dormir et jouer pendant que d'autres cuisinent pour elle. Soyez comme Maggie!», raconte le site IForHer.

