Maman de cinq enfants, Jesica Hogan attendait avec impatience l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille. Depuis plusieurs jours, l'Américaine domiciliée à Riley (Kansas) subissait des contractions sans que le travail ne se déclenche. Jesica et son époux Travis se sont rendus une première fois à l'hôpital, mais ont dû rentrer chez eux en attendant que les choses se précisent.

Un soir, la mère de famille a recommencé à avoir des contractions mais elle a choisi de ne pas s'affoler, se disant qu'une nouvelle fois, il devait s'agir d'une fausse alerte. Mais les événements se sont accélérés: les douleurs se sont accentuées et Jesica a perdu les eaux. Il était 3 heures du matin. D'un calme olympien, son mari l'a conduite à l'hôpital en quatrième vitesse. A chaque contraction, l'Américaine sentait son bébé descendre de plus en plus. A l'arrivée à l'hôpital, personne n'est sorti pour venir en aide au couple, alors Travis s'est activé autour de la voiture pour aider sa femme.

«Oh mon Dieu, il est là»

Pendant ce temps, appelée en catastrophe, la «photographe de naissance» de Jesica était arrivée sur les lieux, prête à immortaliser ce grand moment. Soutenue par son mari, la mère de famille progressait tant bien que mal dans les couloirs de l'hôpital lorsqu'elle s'est arrêtée tout net: «Oh mon Dieu, il est là», a-t-elle lancé à son époux. Ni une ni deux, Jesica a retiré son jogging, sentant que son corps était en train d'expulser la tête de son bébé. «Je me suis baissée et j'ai senti sa tête épouser ma main. J'ai regardé mon mari et je lui ai dit: 'Travis, attrape-le!'», raconte-t-elle au «Daily Mail».

Sans hésiter, le courageux époux s'est exécuté, avec l'aide d'une sage-femme accourue sur place. Couchée dans le couloir de l'hôpital, Jesica a donné naissance à un petit Max, son seul garçon, en pleine santé. «Il est arrivé par terre, juste à l'entrée de la salle d'urgence à 3h38. Moins de 25 minutes après que j'eus perdu les eaux chez moi», résume l'heureuse maman. «C'était mon accouchement le plus fou, mais aussi le plus parfait», conclut-elle.

Cette naissance hors du commun est survenue en juillet dernier, mais ce n'est que cette semaine que Jesica et sa photographe ont décidé de médiatiser cette histoire sur Facebook (ndlr: attention, les photos n'y sont pas floutées). (Le Matin)