Que l'on soit un ado ou qu'on en ait un dans son entourage, on ne souhaite qu'une chose, que cette période se termine le plus vite possible.

Mauvaise nouvelle! L'âge ingrat deviendrait de plus en plus long, selon une étude révélée par la revue médicale britannique The Lancet.

Vous pensiez que l'adolescence se situait entre 13 et 19ans? Selon les chercheurs, elle se situerait plutôt entre 10 et 24 ans. (Le Matin)