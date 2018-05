Hacktivisme, drive, SUV, globish, hoverboard, e-sport, storytelling, darknet, geekette, liker, vlog. Ce sera tout? Non, on peut ajouter detox, startuper, clubbing, chatbot ou blockchain, et cette liste n’est pas exhaustive. On trouve énormément d’anglicismes et de franglais parmi les nouveaux mots intégrés par le Petit Robert et le Petit Larousse. Mais le plus étonnant peut-être c’est que la présentation de ces termes par les deux grands dictionnaires, lundi, n’a suscité aucune réaction.

Il y a quelques années, de nombreuses voix s’élevaient contre la prolifération d’anglicismes, des initiatives locales ou nationales étaient menées pour les bannir des administrations, on hurlait à Molière qu’on assassine. Et là, plus rien. Pourquoi n’entend-on plus les pourfendeurs des anglicismes? Ont-ils baissé les armes, perdu leur combat? «Peut-être s’accoutume-t-on à la décadence», ironise le grand défenseur du français et député PLR genevois Jean Romain. «Plus sérieusement, c’est peut-être la marque d’un échec. Il y a quelques années, certains voulaient absolument franciser tous les mots anglo-saxons. Mais aboutissaient parfois à des termes ridicules que personne n’a adopté.»

Didier Berberat, conseiller aux États (PS/NE) et président de l’association Défense du français, n’a pas la même analyse. «Je n’ai jamais été un ayatollah antianglicismes. Si un mot est entré dans la vie courante, ça ne me choque pas de le retrouver dans un dictionnaire, qui est une image de l’utilisation de la langue. Mais il est tout de même désolant d’en dénombrer autant. Pour certains, des équivalents français existent ou pourraient être créés. J’y vois une certaine paresse.»

Selon lui, certains combats ne méritent probablement pas d’être menés. «Dans le monde des technologies, du numérique, il est extrêmement difficile de lutter contre les anglicismes. Et, au fond, ce n’est pas si grave: ces termes viennent du monde anglo-saxon, des États-Unis en tête.»

Pour Didier Berberat, la lutte contre les anglicismes n’a pas été perdue. Mais il pointe tout de même des renoncements. «De nouvelles générations travaillent pour Larousse ou Robert et, oui, je crois qu’elles sont globalement moins sensibles aux anglicismes. Et certains ont probablement baissé les bras. Je ne peux aussi que constater une certaine démission sur le sujet de la part du gouvernement français ou de certains milieux culturels.»

Jean Romain tient, lui, à distinguer deux champs lexicaux. «Dans le domaine des technologies, de nombreux mots anglais sont clairs et précis: ils désignent ce qu’ils doivent désigner. Je reçois un mail: ça n’appauvrit pas notre langue. J’aurais plus de doute en ce qui concerne le management, où beaucoup utilisent un jargon anglo-saxon incompréhensible avant tout par snobisme, pour se donner un genre.»

Pour Jean Romain cependant, la question centrale n’est pas là. «Le français a toujours importé des mots, ce n’est pas un problème en soi. Tout l’enjeu est plutôt de lutter contre la simplification de la langue, et donc de la pensée. De se battre contre l’abandon des termes qui permettent de dire et penser les nuances.» OK, all right. (Le Matin)