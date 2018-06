L'artiste Christo a dévoilé lundi sa dernière oeuvre: un mastaba flottant sur le lac Serpentine à Hyde Park à Londres. Pesant 600 tonnes et forte de 7506 bidons empilés en forme de trapèze, cette installation monumentale veut susciter le débat et stimuler les sens.

Christo's 'The London Mastaba' is now floating in all its monumental glory on the Serpentine Lake in London to coincide with the @ChristoandJC show @SerpentineUK: https://t.co/Y6XsWKHM7T pic.twitter.com/NPBZTk1pvI