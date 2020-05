La photo est devenue virale sur les réseaux sociaux russes. On y voit une infirmière, pour le moins sexy, très peu vêtue sous sa combinaison censée la protéger du coronavirus. C'est un patient de l'hôpital de Toulo, à 160 km au sud de Moscou, qui a pris ce cliché, précisant qu'aucun de ses compagnons de chambre ne s'était plaint de sa tenue, écrit le «Daily Mail» qui reprend la presse russe.

Mais la direction de l'hôpital a nettement moins apprécié et a sanctionné l'infirmière pour «non-respect des exigences relatives aux vêtements médicaux». En précisant que la jeune femme d'une vingtaine d'années n'était pas en sous-vêtements, mais en bikini, ce qui ne changeait d'ailleurs rien à la sanction.

L'infirmière, elle, a expliqué que porter son uniforme sous la combinaison était difficilement supportable en raison de la chaleur. Mais elle a ajouté ne pas avoir réalisé à quel point sa combinaison était transparente.

Ils volent à son secours

Mais sur les réseaux sociaux, les commentaires étaient nettement en faveur de l'infirmière: «Il faut au contraire lui donner une prime: tous les hommes ont rajeuni de 10 ans dans l'hôpital et oublié pourquoi ils étaient là», peut-on lire sur Newstula. «Ces gens aident et risquent leur vie et pour cela, personne ne dit merci! Mais quand il s'agit de la réprimander, on le fait tout de suite», s'indigne un autre internaute.

