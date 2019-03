La «Couille de Suisse a enfin sa bière», titre le groupe de médias belge «Sud Presse». Qui a goûté le nouveau breuvage et le juge «digeste et désaltérante». Un titre qui peut surprendre. Voire choquer. Mais il faut appeler un chat un chat et il est ici question d’une histoire de tradition et de terroir dans laquelle on croise Patrick Timsit, Daniel Brélaz ou encore Charlie Chaplin.

La couille ou couque de Suisse, d’abord, c’est un plat belge. Plutôt rustique: il s’agit en gros de balancer une boule de pâte à pain dans l’eau bouillante puis de l’agrémenter avec une noisette de beurre et de la cassonade. Reste que «Sud Presse» parle d’un «plat légendaire, confectionné avec amour par des générations de grands-mères wallonnes».

Un plat de pauvres

C’est que ces attributs pâtissiers racontent d’abord une histoire sociale: ce plat peu cher mais roboratif avait été adopté par les familles les plus modestes, celles des mineurs en tête, qui peinaient à boucler leurs fins de mois. Il y a dix ans une confrérie a donc été créée à La Louvière pour que ce passé et cette recette ne tombent pas dans l’oubli, soit les biens nommés «Compagnons de la couille de Suisse».

Des joyeux Compagnons qui avaient réussi un joli coup de pub en 2010 en intronisant l’acteur et humoriste français Patrick Timsit. Ou qui s’étaient amusés à rhabiller la statue de Chaplin de Vevey à leur sauce. Depuis, ils ne cessent de promouvoir et fêter le plat traditionnel, en se prenant très peu au sérieux. Et voilà donc qu’ils sortent une bière, elle aussi aromatisée à la cassonade, pour accompagner leurs bourses pâteuses.

Merci à un régiment d’infanterie suisse

Mais que viennent faire des testicules helvétiques dans toute cette histoire? L’origine du plat n’est pas formellement établie. Mais il viendrait vraiment d’ici. Selon la thèse principale, ce serait un régiment d’infanterie suisse basé au nord de la France vers 1830, pendant le Premier Empire, qui aurait importé la pâtisserie.

Et Daniel Brélaz? On n’a pas oublié le conseiller national (Verts/VD). En 2010, la troupe belge des Insolents s’est produite à La Moulinette, à Lausanne. Elle a invité celui qui était alors syndic sur scène. Et lui a apporté des couilles de Suisse. De retour en Belgique, les Compagnons étaient nés. Quant à Daniel Brélaz, comme on peut le voir sur la (mauvaise) vidéo ci-dessous (peu après 3 minutes), il s’en était joliment tiré. Lâchant après la dégustation: «comme goût c’est sûrement meilleur que ce que vous avez dit»...

