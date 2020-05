Alexis et sa copine (et voisine) Collins sont des adeptes de TikTok, cette application chinoise qui permet de faire des clips musicaux avec soi-même et que même Ueli Maurer avait testée. Elles en font à n'importe quelle occasion. Ainsi, la semaine dernière, quand la mère d'Alexis l'a envoyée chez les voisins pour leur emprunter un oignon, les deux files ont décidé, avant de ramener l'oignon en question, de se faire une petite danse dans la rue, raconte BuzzFeed.

Elles ont donc installé le smartphone sur la boîte aux lettres de l'autre côté de la route et commencé leur chorégraphie. Qui a rapidement été ruinée par le fourgon postal qui est arrivé. La factrice, qui était évidemment du coup au premier plan, a remarqué que le téléphone filmait et, tout sourire, a fait bonjour à la caméra. Avant de se retourner et de voir les deux filles. à qui elle venait de gâcher leur show. Et elle a éclaté de rire.

Une vidéo devenue virale

Mais Alexis a vu que le clip était encore meilleur avec cette intrusion involontaire et l'a publié sur les réseaux. Il a fait le buzz. Si Annette, la factrice, n'utilise pas TikTok, elle a vite su qu'elle y était devenue une star puisque, le soir-même, sa nièce lui a envoyé un message lui demandant ce que diable elle faisait sur ce clip.

Le lendemain, en amenant le courrier à la même adresse, les deux copines lui ont montré combien la vidéo avait eu du succès puis, ayant expliqué à Annette le fonctionnement de l'appli, elles lui ont proposé de faire un clip avec elles, sur la même musique. Le résultat vaut le détour.

Pour la remercier de sa participation, les filles lui ont demandé si elles pouvaient lui faire n cadeau. Annette a dit qu'elle manquait de gants de protection qu'elle doit porter lors de sa tournée lors de l'épidémie. Elles lui en ont offert toute une boîte et se sont prises en photo.

Alexis et Collins posent avec Annette, toute heureuse de leur cadeau. Photo Alexis Dinga

Michel Pralong