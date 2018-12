Il fallait y penser: comment pouvoir placer un arbre de Noël bien décoré dans son salon, alors que l'on est l'heureux papa d'un bébé trotteur ou le possesseur d'un toutou ou d'un chat? On sait que les décorations de Fêtes survivent rarement à ces trois créatures.

Mais un site anglais, Argos, propose une solution amusante et efficace: le demi-sapin de Noël! Alors, certes, il n'est pas d'une élégance folle, avec son immense pied, mais l'idée est tout de même séduisante. Et puis, l'installation permet d'empiler plus de cadeaux sous l'arbre...

Le fameux demi-sapin n'est pas très beau.. (DR)

...mais on peut y placer beaucoup de cadeaux, dessous! (DR) (Le Matin)