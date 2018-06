Ce matin, entre 8 h 30 et 9 h 30, impossible d’accéder à Internet en Algérie. Ce n’est pas une panne de fournisseur, mais une coupure volontaire, répétée de 15 h à 16 h, jusqu’à lundi. Deux créneaux horaires qui correspondent à la première heure de chacune des épreuves des examens du bac, qui a débuté mercredi. Une mesure radicale, pour éviter la triche.

Voici les horaires de suspension du service #internet pendant les épreuves du #Bac2018 / @Algerie_Telecom pic.twitter.com/AGqLt9grCi — Radio Algérienne (@radioalgerie) 20 juin 2018

Le pays nord-africain avait connu la fuite des sujets sur le Web en 2016. Résultat: plus de 500 000 étudiants avaient dû refaire leurs épreuves. À cette coupure de réseau s’ajoute la surveillance vidéo des entreprises qui impriment les sujets, et l’installation de brouilleurs de téléphone.

Plus proche de chez nous, un élève genevois d’une école de commerce s’est fait pincer en 2015. Il se servait d’une montre connectée. En Suisse, la triche aux examens est-elle devenue high-tech? Au niveau obligatoire, «nous n’avons pas connaissance de cas de tricherie électronique», affirme Laurent Vité, président de la société pédagogique genevoise (SPG) et membre du Syndicat des enseignants romands (SER).

Et de rappeler qu’en matière de triche, tous les moyens sont bons. «Certains passent même plus de temps à imaginer le système parfait, indétectable, qu’à se préparer à l’examen et revoir la matière.»

Sanctionner ou encourager?

Et si, plutôt que de punir, on autorisait l’accès à Internet? Pour le SER, l’idée n’est pas mauvaise. D’abord former les élèves à leur utilisation, puis intégrer ces outils numériques à l’école. Et même en examens: «Cela demanderait de la réflexion, et pas seulement de trouver la bonne réponse sur Internet.»

Mais le bon vieux bout de papier plié dans la trousse est-il encore utilisé? Oui, «tant qu’il y aura des épreuves axées principalement sur la mémorisation», analyse Fabrice Sourget, président de la Conférence latine des chefs d’établissement de la scolarité (CLACESO). «L’école doit évoluer vers l’acquisition de compétences. Et laisser la mémorisation ou la simple application au numérique. Il fait ça mieux que nous.»

L’exemple scandinave

Un pas que le Danemark a décidé de franchir. Depuis 2010, les élèves peuvent se connecter au web pour certains examens. Internet est considéré comme une «ressource académique».

Mais en octobre dernier, la ministre danoise de l’Éducation proposait une loi autorisant les écoles à examiner l’historique de navigation. Car une chose est interdite: communiquer avec l’extérieur. Tentez de chasser la triche, elle revient au galop. (Le Matin)