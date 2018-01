Le blanchiment de la peau est une pratique prisée depuis longtemps en Thaïlande, un teint foncé y étant souvent associé à une vie en milieu rural et donc considéré comme un signe de pauvreté.

Pour y être beau, il faut donc avoir la peau blanche. Crèmes, pilules et chirurgie esthétique sont ainsi largement commercialisés pour permettre aux Thaïlandais d'obtenir une peau pâle, signe d'un statut social élevé.

Mais une nouvelle tendance de dépigmentation au laser est devenue récemment à la mode. Une clinique de Bangkok propose ainsi depuis quelques mois aux intéressés de se faire blanchir le pénis. «Au départ, un client voulait se faire blanchir la peau dans cette partie du corps. Il voulait être plus sûr de lui en maillot de bain, explique à Libération Bunthita Watanasiri, directrice du département «skin and laser» du Lelux Hospital. Nous avons utilisé un laser très fin et très perfectionné. On ne ressent aucune douleur et le patient peut ensuite mener une vie tout à fait normale.»

Moyennant environ 600 dollars, une trentaine de clients viennent ainsi chaque mois dans l'établissement pour s'éclaircir l'entrejambe. Forte d'un engouement nouveau, la pratique inquiète cependant autorités et experts. «On utilisait le laser pour faire disparaître les boutons, les rougeurs ou les noirceurs, ou même pour se rosir les lèvres ou les tétons, mais personne n’avait jusqu’à présent utilisé de laser pour blanchir des pénis», s'étonne Mingkwan Vichaidit, directrice du département des maladies de peaux au ministère de la santé thaïlandais. Et d'ajouter: «Dans cette partie du corps, la peau est très fine. Il y a beaucoup de nerfs et de petits vaisseaux sanguins. L’utilisation d’un laser peut causer des lésions.»

Selon Libération, l'industrie du blanchiment de la peau générerait en Thaïlande à elle seule près de 3,6 milliards d'euros par an.

(Le Matin)