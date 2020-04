«Tout le monde peut faire de petites choses qui peuvent tellement aider», indique à KKTV Karen Eveleth, une habitante de Manitou Springs, dans le Colorado (US). Un état d'esprit qu'elle a décidé d'adopter dans cette période de confinement. Et qu'elle a également fait appliquer à son chien.

Depuis plusieurs semaines, Sunny, un golden retriever de sept ans, fait ainsi des allers-retours entre son domicile et celui de sa voisine afin de lui livrer ses courses. «Elle fait sa liste, la donne à Sunny et Sunny me l'apporte», indique la maîtresse du chien. «Je vais au magasin, achète ses provisions et Sunny lui livre le tout.»

Moments privilégiés

Pour la bénéficiaire, cette aide aussi insolite qu'attendrissante est plus que bienvenue. En proie à des problèmes de santé et sous assistance respiratoire, cette retraitée s'est en effet mise en quarantaine depuis le début de l'épidémie de coronavirus.

Pour elle, les visites de ce livreur à poils sont donc des moments privilégiés dans son quotidien confiné. «Les petites choses comme les visites de Sunny sont agréables et font se sentir bien. C'est une manière de communiquer», confie-t-elle.

Outre porter assistance à sa voisine, le chien ramasse également quelques ordures pendant les promenades et va chercher le courrier pour sa maîtresse. En partageant son histoire, cette dernière espère faire sourire un peu les gens durant cette période compliquée.

J.Z