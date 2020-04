L'isolement, l'absence de lieux pour se distraire et la profusion d'apéros en ligne a constitué un terrain propice à la surconsommation d'alcool. Si bien que les organismes de préventions ont tiré la sonnette d'alarme.

Le confinement a fait renaître un jeu à boire baptisé «Neknomination» qui avait déjà fait scandale il y a six ans. Le principe? Défier une personne d'ingurgiter des shots d'alcool dans les 24 heures et de fournir pour preuve une photo ou une vidéo de sa beuverie via les réseaux sociaux avant de nommer une nouvelle cible. Si elle ne relève pas le défi, elle devra offrir un repas au restaurant à son interlocuteur dès que le confinement sera levé.

Le défi a resurgi en Belgique et se propage à nouveau. S'il paraît ludique, il inquiète les autorités d'autant plus qu'en situation de confinement, la personne seule risque de ne pas bénéficier d'assistance alors qu'elle se met dans une situation périlleuse.

«Le danger, c'est aussi d'être ivre et de tomber dans un coma éthylique alors qu'on est isolé, explique Martin De Duve responsable d'Univers Santé au journal belge DH Les Sports+. Lorsqu'il y a une présence physique, on espère qu'il y a un certain contrôle social qui s'instaure. Cela ne peut pas être le cas à distance.»

L.J.