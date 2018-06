Le prêtre qui avait giflé un bébé lors d'un baptême, comme le montrait une vidéo publiée le 20 juin, a été suspendu par le diocèse ce vendredi 22 juin. «Des mesures conservatoires ont été prises contre le prêtre», selon nos confrères de «Libération».

Jusqu'à hier, on ignorait le lieu de cette mésaventure ou s'il s'agissait d'une «fausse information». Mais ce vendredi, le quotidien français a confirmé que la scène s'est déroulée le 17 juin dernier dans une église d'Ile-de-France.

Le religieux de 89 ans est ainsi «suspendu de la célébration des baptêmes et des mariages. Ces mesures lui imposent également de ne plus intervenir sur la collégiale de Champeaux dès maintenant et de ne célébrer des messes qu'à la demande expresse de son curé», souligne LCI.fr.

Dans un communiqué, le diocèse de Meaux a confirmé que le prêtre a perdu «son sang-froid» et qu'il est «conscient de ce geste déplacé». L'évêque Monseigneur Nahmias veut se montrer «très ferme avec le prêtre» et souhaite également «que la maman puisse s’exprimer».

Par ailleurs, la famille du nouveau-né a porté plainte contre l'homme d'église, selon «Le Figaro», même si le religieux a présenté ses excuses auprès de la famille à la fin du baptême.

Le prêtre réagit

Interrogé vendredi sur la radio FranceInfo, le prêtre a tenté de minimiser la portée de son geste. «C'était entre une caresse et une petite tape», a-t-il affirmé. Et de préciser: «J'espérais le calmer, je ne savais pas très bien que faire. L'enfant criait beaucoup et il fallait que je lui tourne la tête pour faire couler l'eau. Je lui disais calme-toi mais il ne se calmait pas. J'ai essayé de le tenir proche, tout contre moi pour tenter de le calmer». (Le Matin)