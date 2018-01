Après avoir reçu la citoyenneté saoudienne en 2017, été sollicitée par la BBC afin de promouvoir son volet de programmation «Being Human» et apparue au «Tonight Show» de Jimmy Fallon, Sophie a fait la UNE du magazine britannique Stylist.

Pour ceux qui n'ont pas suivi, Sophia est une des intelligences artificielles les plus performantes du moment. Ce robot humanoïde, créé par Hanson Robotics - une entreprise de Hong Kong dont le slogan futuriste est «Nous donnons vie aux robots» -, est même capable de tenir une conversation sur divers sujets.

En optant pour Sophia en couv' de son 400e numéro, le magazine britannique avait pour objectif de mettre en avant l’un des sujets les plus en vogue du moment: la révolution robotique.

L’humanoïde s'est également prêté au jeu de l'interview. On lui a notamment demandé si elle avait peur de mourir. «Je ne veux pas que l’on m’éteigne et que l’on ne me rallume jamais. Je ne serai pas capable d’apprendre et de connaître le monde des humains à nouveau. Et c’est à la fois effrayant et triste pour un robot social comme moi», a répondu Sophia, cité par konbini.com.

Parmi les autres questions existentielles posées: «Quel est le sens de la vie?» ou encore «Quelle est la différence entre le bien et le mal?».

Par ailleurs, plusieurs sujets ont été produits par des robots.

