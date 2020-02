Blake Messick appelle son geste: le crime parfait. Ce jeune vidéaste américain a posté le 11 février sur les réseaux sociaux les images de son méfait. On le voit se rendre dans une librairie pour acheter un album de «Où est Charlie». Qui, aux États-Unis se prénomme d'ailleurs Waldo, tandis que les Britanniques l'appellent Wally. Créé par Martin Handford, ce personnage portant bonnet, lunettes et un pull à rayures blanches et rouge est, sur chaque double page perdu au milieu d'une foule immense et le but du jeu pour le lecteur est de le retrouver.

C'est déjà assez difficile, mais Blake Messick a rendu l'opération impossible. Sur la vidéo, on le voit scanner chaque page puis, sur son ordinateur, y effacer systématiquement tous les Charlie. Il imprime ensuite ces versions revisitées avant de les coller dans l'ouvrage orignal. Ensuite, prétextant une erreur, il retourne à la librairie et remet le livre dans les rayons. On imagine le calvaire que va endurer celui qui achètera cet exemplaire si particulier.

La vidéo a déjà enregistré plus de 160 000 «j'aime» sur le compte Twitter de ce jeune homme qui est un habitué de ce genre de performances. Il affiche d'ailleurs comme statut: «Je mourrai le 8 novembre 2025». Qu'il ne se sente pas obligé en revanche de concrétiser cette sinistre prophétie.

Michel Pralong