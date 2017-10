Ils sont toujours plus nombreux à se définir comme des «aromantiques». Soit des personnes qui ne ressentent peu voire aucun sentiment amoureux pour qui que ce soit. Souvent considérés comme sans coeur, ils sont incompris. Car s’ils ne tombent pas amoureux, ils ont néanmoins beaucoup d’affection à offrir et valorisent l’amitié et les liens familiaux. (nxp)