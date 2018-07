On ne pourra jamais le répéter assez souvent: les températures estivales sont éprouvantes pour nos animaux de compagnie. Dans son édition de lundi, «Blick» rappelle que dans certaines conditions un coup de chaleur peut se révéler mortel pour les bêtes.

Katja Adamik, qui gère les urgences de la clinique universitaire pour petits animaux de Berne, explique: «Les chiens sont particulièrement vulnérables. Surtout ceux qui ont des museaux courts, comme les bulldogs, les carlins ou les pékinois.» Elle précise par ailleurs que les toutous ne transpirent pas par la peau. Ils régulent leur température via la langue et les pattes.

Douche froide et ventilateur

La vétérinaire note que les coups de chaleur chez les chiens sont causés le plus souvent par le fait que leur propriétaire les laisse dans la voiture. «Si le soleil tape sur le véhicule, les chiens peuvent mourir de chaud en l'espace de dix minutes et cela même si les fenêtres sont ouvertes.»

Selon Katja Adamik, il existe plusieurs signaux d'alerte indiquant un coup de chaleur: une langue rouge foncé, un chien qui halète tout en ayant le cou tendu, un regard vitreux et une sorte d'apathie. Si l'un de ces cas se présente, elle conseille d'installer le chien immédiatement sur un sol en pierre frais ou alors de l'amener à la cave. «On peut aussi le mettre sous une douche froide et le placer devant un ventilateur.» Et d'ajouter: «Dans tous les cas, il faut l'amener rapidement chez le vétérinaire.»

Crème solaire

Les chats, eux, sont moins concernés. Même si tout comme les chiens ils ne transpirent pas par la peau, ils parviennent la plupart du temps à se mettre eux-mêmes dans des endroits suffisemment frais. «Je n'ai encore jamais traité un chat en raison d'un coup de chaleur», confirme Katja Adamik. En revanche, note l'experte, les minets pouvant sortir à leur guise peuvent attraper des coups de soleil.

Raison pour laquelle il est conseillé de leur mettre de la crème solaire inodore sur leur nez et leurs oreilles. Si malgré toutes ces précautions le chat semble agité ou qu'il peine à respirer alors qu'il est couché sur le ventre, Katja Adamik conseille de l'amener auprès d'un vétérinaire. (Le Matin)