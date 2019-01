Trop c'est trop. Mais il aura tout de même fallu aller loin pour pousser YouTube a durcir ses conditions d'utilisation. Car des vidéos de défis dangereux, cela fait des années qu'on peut en voir sur la plateforme. Le défi de trop aura été le «Birdbox Challenge». Inspiré du film de Netlfix dans lequel Sandra Bullock doit fuir avec ses enfants en ayant tous les yeux bandés pour éviter des visions mortelles, a inspiré les internautes. Le but de l'exercice étant de reproduire des actions de la vie quotidienne avec un bandeau sur les yeux.

Si faire la vaisselle ou descendre un store ne représentait pas de péril particulier, conduire un véhicule en revanche n'était pas très malin. La police de Layton, dans l'Utah, a pu le constater, elle qui a publié le tweet ci-dessous, précisant: «Birdbox challenge» en conduisant: résultat prévisible. Heureusement, aucun blessé.»

Bird Box Challenge while driving...predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2