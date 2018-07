Pollution: Elles blanchissent le corail

Quand on se baigne, 25% de la crème appliquée se disperse dans l’eau. Résultat: près de 25 000 tonnes de produits solaires finissent chaque année dans l’océan. Et c’est loin d’être anodin, puisqu’il est prouvé que certaines substances chimiques provoquent un blanchiment des récifs coralliens. Et qu’en est-il des produits dits respectueux de l’environnement? «Les marques vont dans le bon sens. Mais cela ne certifie pas pour autant que leurs formules soient inoffensives», lâche Philippe Maison, manager de l’ONG Surfrider, qui alerte depuis plusieurs années sur le problème. La meilleure solution: se doucher avant d’entrer dans l’eau.

Cancers: Elles ne sont pas anti-mélanomes

Non! La crème solaire n’est pas une garantie absolue anticancers. Bertrand Kiefer, directeur de la «Revue médicale suisse», va même jusqu’à qualifier de mythe leur efficacité contre le mélanome, qui est le cinquième cancer le plus fréquent en Suisse. Selon lui, «les gens qui s’appliquent davantage de produits solaires n’ont pas eu moins de mélanomes que les autres.» Cela étant, leur utilité pour limiter les coups de soleil n’est pas remise en cause. Il faut toutefois choisir un indice élevé, renouveler régulièrement l’application et éviter de s’exposer au soleil entre midi et 15 h. Ne pas oublier non plus de badigeonner les paupières.

Poisons: Elles sont toxiques pour le corps

Oxybenzone, octinoxate, homosalate, octocrylene et encore octisalate… Autant de mots barbares qui doivent être traqués sur les emballages de produits solaires, car toxiques, tant pour la santé que la planète. On soupçonne notamment certains de ces filtres chimiques d’avoir des effets de perturbateurs endocriniens. Cela étant, de plus en plus d’écrans solaires sont de composition 100% minérale, et donc moins nuisibles. Les deux ingrédients utilisés dans ce genre de crème solaire sont le titanium dioxyde et l’oxyde de zinc, considérés comme peu inquiétants par les autorités sanitaires.

Indices: Jamais efficace à 100%

Acheter une crème avec un indice de protection 100, (FPS 100) ne veut pas forcément dire que vous êtes protégé à 100%. C’est seulement en évitant l’exposition au soleil que vous serez complètement protégé. Raison pour laquelle la loi n’autorise plus la mention «écran total». En réalité, ce nombre représente le rapport entre le temps requis pour que les rayons ultraviolets produisent un coup de soleil et celui sans écran solaire. Ainsi, un FPS de 30 indique qu’on peut, en théorie, s’exposer au soleil trente fois plus longtemps sans avoir de coup de soleil, et pas du tout qu’on peut s’exposer 30 minutes! (Le Matin)