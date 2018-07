Dans un récent sondage réalisé au Royaume-Uni auprès de 7000 femmes, la moitié des 25-34 ans se disent insatisfaites de leur vie sexuelle. Un résultat qui ne prend toutefois pas en compte l'orientation sexuelle des participantes, comme le rapporte le «Guardian».

Pourtant, des études plus anciennes montrent que les lesbiennes sont davantage épanouies dans leur sexualité. En 2014, un sondage américain relevait ainsi que 75% des femmes homosexuelles avaient un orgasme lors de leurs rapports, contre seulement 61% pour les hétérosexuelles. En 2017, une enquête de l'institut Kinsey (US) confirmait également cette tendance: 86% des lesbiennes confiaient parvenir à la jouissance, contre 65% pour les femmes hétérosexuelles.

Mais comment expliquer que la satisfaction diffère autant selon l'orientation sexuelle? Il s'agirait ni plus ni moins du savoir-faire des femmes en matière de plaisir féminin. «Les lesbiennes savent où est le clitoris et ce qu'il faut aux femmes pour avoir un orgasme, explique la sexologue Matty Silver, interrogée par le «Guardian». Elles n'ont pas besoin de montrer à leur partenaire ce qu'elles désirent, ce qui explique leur plus haute satisfaction.»

Et d'ajouter: «Il y a beaucoup d'hommes qui pensent pouvoir satisfaire leur partenaire uniquement avec des rapports vaginaux, sauf que cela ne concerne que 20% des femmes. Elles ont souvent besoin de stimulation clitoridienne et de sexe oral pour que cela se produise.» (Le Matin)