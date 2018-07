Cheyenne et Lucas Kopeschka venaient de s'unir pour le meilleur et pour le pire, le 30 juin dernier à Fredonia (New York), quand ont ils ont pris quelques minutes de pause. Assis sur un banc face à une caméra, les jeunes mariés étaient en train de se confier sur leur merveilleux amour quand, soudainement, une branche d'arbre a craqué et un cri a retenti.

CLOSE CALL: This couple's wedding video turned very dramatic when a tree branch nearly fell on them in the midst of filming.



Fortunately the couple is just fine, and their love "will forever be stronger than that tree."