Le soir tombait en cette belle journée de juillet. L'excursion touchait à son terme et Oakley Yoder, 9 ans, rejoignait sa tente accompagnée de ses camarades du camp d'été qui avait pris ses quartiers à Jackson Falls, dans l'Illinois.

Le jeune fille n'avait pas remarqué le serpent mocassin avant que ce dernier ne morde l'un des petits doigts de son pied droit, raconte le média nord-américain Kaiser Health News.

"It was a major comfort for me to realize, OK, we're getting the best care possible," said Perry. Less than 24 hours after the bite, Oakley left the hospital.



Then the bills came.



$142,938, including $67,957 for 4 vials of antivenin. via @ByCHRodriguez https://t.co/hduvh56yuw