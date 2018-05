Meghan et Harry: les photos officielles Le style de photos des jeunes mariés est bien différent de celui des

L'entreprise allemande Super Dickmann, connue pour ses «Schokokuss», une confiserie au chocolat et à la guimauve, a voulu célébrer à sa manière le mariage du prince Harry et de Meghan le 19 mai dernier. Une opération publicitaire qui n'a pas fait l'unanimité.

En effet, la société a posté sur Facebook l'image d'un «Schokokuss» souriant et arborant une robe de mariée dans une cathédrale. Au-dessus, le slogan: «Ein Schaum in Weiss» («une mousse en blanc») rimant avec «un rêve en blanc».

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont rapidement dénoncé le caractère raciste du cliché.

Conscient de la polémique, le porte-parole de l'entreprise, Bernd Roessler, s'est excusé le 22 mai, a rapporté dw.com. Il a déclaré que la publication (qui depuis a été supprimée) était «stupide et embarrassante». Sur Facebook, l'entreprise a assuré que «le monde de Super Dickmann est varié et diversifié et loin des idées racistes». Elle déplore également que les gens aient pu penser une telle chose.

(Le Matin)