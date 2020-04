Dans le but d'apaiser les tensions dans les foyers, le ministère malaisien chargé des Femmes a pris l'initiative de donner des conseils aux épouses sur la façon de se comporter pendant le confinement via des publications sur Facebook et Instagram.

Il leur est notamment demandé d'«éviter de harceler» leur mari et de ne pas s'adresser à lui de manière sarcastique pour lui demander de participer aux tâches ménagères. En outre, le ministère recommande aux femmes de se maquiller et de bien s'habiller même si elles restent travailler à la maison, pictogramme à l'appui, comme on peut le voir ci-dessous.

Ne vous habillez pas négligemment, maquillez-vous pour être impeccable, même à la maison, disent les autorités malaisiennes. Image Ministère des Femmes

Les réactions indignées n'ont pas tardé. «Cela doit vraiment être une question urgente», souligne un commentaire sur Facebook. «Comment est ce que le fait de bien s'habiller et de se maquiller à la maison va faire barrage au coronavirus, peut-on me le dire?». «On est en 2020, il faut évoluer. Et se consacrer à des questions plus importantes en ce qui concerne les femmes», observe une autre internaute.

Le ministère a vite pris conscience de son erreur et retiré sa campagne mardi dernier. Il a reconnu que ses conseils avaient pu offenser certaines personnes et a promis de« rester prudent à l'avenir».

(AFP/Le Matin)