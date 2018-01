Une vidéo réalisée par Migros et relayée il y a trois jours sur le compte Facebook de Génération M - le programme de développement durable de l'enseigne - pour vanter les mérites des emballages en plastique a provoqué la colère des internautes.

«Les emballages en plastique sont-ils fondamentalement non écologiques?», questionne l'enseigne avant de répondre: «NON!» Rapidement, on y apprend que «par respect pour l'environnement la Migros vent rendre 6000 tonnes de matériel d'emballage plus écologique d'ici 2020.»

Par accompagner la séquence, le géant orange a précisé en légende: «Solide, léger et étanche – voilà pourquoi le plastique est un emballage judicieux.»

Visiblement, la campagne n'a pas fait l'unanimité auprès des internautes sur le réseau social. Ils ont été nombreux à la fustiger. Parmi les commentaires les plus virulents, on peut notamment lire:

- «Cette vidéo est révoltante, dégoûtante! A l’heure où le monde a pris conscience que nous sommes en train de recouvrir notre planète d’une étouffante couverture de plastique...»

- «Non franchement, BRA-VO ! Fallait avoir de sacrés couilles et une belle équipe de bras cassés au département communication pour pondre une M... PAREILLE. Ça fait plaisir de voir que vous ne valez pas mieux que des géants comme Walmart.... devriez avoir honte.»

- «Et le plastique se retrouve dans les océans et se fait bouffer par des tortues qui ensuite meurent d étouffement parce qu’elles ont cru que l’emballage etait une méduse. Bien sûr que le plastique est non écologique. Regardez aussi ce qu’il faut pour fabriquer du plastique en terme de ressources naturelles!!!»

- «Donc bientôt 6000 t de plastique en plus dans nos poubelles pour te faciliter la vie. Et tu nous dis que c'est écologique? Ça en dit long sur le reste, ton bio maison par exemple...»

