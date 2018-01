Mimie Mathy était l'invitée de Philippe Vandel ce jeudi dans l'émission «Village Médias» sur Europe 1.

Interrogée sur la question du harcèlement sexuel, l'interprète de «Joséphine, ange gardien» a notamment confié avoir déjà été victime de «mains aux fesses». «Moi ça m'est arrivé, pas assez à mon goût. J'aurais bien aimé qu'on me mette plus la main aux fesses, s'est-elle amusée. Je rigole, je sens déjà toutes les féministes qui vont...»

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'actrice n'y va pas de main de morte pour répondre à ses potentiels agresseurs. «Ça m'est arrivé, et j'ai répondu. Si on me met la main aux fesses, je mets la main aux couilles», a-t-elle expliqué.

Une réponse à laquelle Philippe Vandel ne s'attendait visiblement pas, puisque après quelques secondes de silence, l'animateur a lancé un «pas facile d'enchaîner après ça» des plus révélateurs.

(Le Matin)