Dans «Bird Box», disponible sur Netflix depuis le 21 décembre (et même depuis le 12 novembre aux Etat-Unis) , Sandra Bullock n'a pas le choix. Elle doit tout faire les yeux bandés. Car la planète est envahie par de mystérieuses créatures qui, si on les regarde, vous poussent au suicide.

Le film de Susanne Bier est l'un des plus gros cartons de Netflix. Et il a inspiré un nouveau défi sur les réseaux sociaux. Après le Ice Bucket challenge, qui consistait à se verser un seau de glace sur la tête, voici donc celui qu'on a appelé logiquement le Bird Box challenge. Le principe est simple: se faire filmer en train de réaliser des gestes de la vie quotidienne, les yeux bandés.

Gare aux blessures!

Du coup, les vidéos ont fleuri sur les réseaux sociaux, montrant des personnes sortant les poubelles les yeux bandés, une autre tentant de descendre un store vénitien sans rien voir. Mais l'une des plus populaires est celle ci-dessous, où tout le monde ne s'en sort pas indemne.

Ces accidents, ou du moins les risques d'accidents, ont carrément poussé Netflix à intervenir. Le diffuseur de films et séries à en effet publié cet avertissement. «Je ne pensais pas avoir à dire ça, mais s'il vous plaît, ne vous blessez pas avec ce Bird Box challenge. Nous ne savons pas comment cela a commencé, et nous apprécions cet amour, mais le garçon et la fille (du film) ont juste un vœu pour 2019 et c'est que vous ne finissiez pas à l'hôpital. »

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.