Lorsqu'ils réservent une course auprès d'un service de Véhicule de Tourisme avec Chauffeur (VTC), les voyageurs appartenant à la communauté LGBT+ ou la soutenant ainsi que les personnes noires de peau sont plus susceptibles de voir leur course annulée. C'est du moins ce que démontrent les résultats d'une étude menée par deux chercheurs américains reprise dans divers médias.

Pour établir ces observations, les auteurs de l'étude ont d'abord créé plusieurs profils de voyageurs factices en variant divers paramètres sur la photo de profil: femme ou homme, couleur de peau caucasienne ou noire, doté d'un filtre aux couleurs du drapeau arc-en-ciel ou non.

Trois minutes pour accepter

Au total, les chercheurs ont effectué quelques 3200 demandes de courses avec les différents profils. Chaque conducteur de VTC disposait de trois minutes pour accepter ou refuser la course, c'est-à-dire le temps estimé par les chercheurs pour analyser rapidement le profil du passager. Une fois les trois minutes écoulées, les auteurs annulaient eux-même la demande de course.

Résultat: la clientèle qui affiche son soutien à la communauté LGBT+ (filtre arc-en-ciel sur la photo de profil) subit deux fois plus d'annulations que celle dont le reste neutre. De même, les profils des personnes noires avaient trois fois plus de risque de se voir refuser une course que ceux des personnes blanches.

L'heure joue un rôle

Autre information intéressante: la tolérance des chauffeurs varie selon l'heure de la journée. En effet, les auteurs ont constaté qu'à l'heure de pointe, les trajets des personnes noires n'étaient pas annulés, contrairement à ceux des personnes LGBT+.

Conclusion des deux Américains: l'augmentation automatique des tarifs des courses lors des heures de pointe convainc les chauffeurs d'accepter une course sollicitée par un passager noir – mais n'est pas suffisamment incitative pour accepter les personnes gay-friendly.

(lph)