Quels sont les sites internet qu'aiment fréquenter les Suisses pour trouver l'amour ou faire une simple rencontre coquine? Le comparateur indépendant guide-sites-rencontres.ch, qui observe le marché helvète depuis 2010, a dressé la liste des portails les plus prisés en 2018. Et les choses sont très claires en Suisse romande, explique-t-il dans un communiqué: les Romands y cherchent d'abord un flirt. Peu s'intéressent aux annonces de type agence matrimoniale.

Le comparateur a voulu en savoir quel site de dating a été le grand gagnant en 2018 et s'il était le même dans les différentes régions romandes. Il a donc utilisé Google Trends pour vérifier les sites les plus fréquentés. Si le site «Meetic» détient la palme dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève, c'est «Swissfriends» qui est le plus utilisé en Valais tandis que «Parship» est le préféré dans les cantons du Jura et de Berne.

Le comparateur s'est aussi penché sur les sites de rencontres coquines tendance qu'utilisent les célibataires romands. Là aussi, les choix varient selon les cantons. Ainsi C-Date, dédié aux rencontres rapides ou occasionnelles, est surtout prisé dans le canton de Vaud, tandis que son concurrent «The Casual Lounge» est plébiscité sur Genève et dans le canton de Berne.

En revanche, c'est le site «Ouf2plaisir» qui détient la palme en Valais, à Fribourg et Neuchâtel. Un site pourtant très coquin où l'on retrouve les célibataires et les couples cherchant plus qu'une simple aventure ou une infidélité...

