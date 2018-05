Becky McCabe avait bien préparé son coup. Lors d'une visite au zoo de Memphis (USA), vendredi dernier, elle allait demander en mariage sa compagne, Jessica Gillaspie. Pour ce faire, tout était prévu: la bague, évidemment, mais aussi une amie chargée de filmer la douce scène.

Arrivée à l'instant de la demande, Becky a mis un genou à terre, fébrile, en ouvrant une petite boîte contenant la fameuse bague: «Veux-tu m'épouser», lâchait la jeune femme émue par les cris de joie de Jessica.

Sauf que cette dernière avait elle aussi prévu, ce jour-là, à cet endroit, de faire sa demande à Becky! «Oh mon Dieu!», a-t-elle lancé, juste avant de se retourner... et de sortir de son sac à main la bague qu’elle avait, elle aussi, prévue d’offrir à la femme de sa vie.

Sur la vidéo vue près d'1 million de fois sur Facebook, on voit alors le deux jeunes femmes se jeter dans les bras l'une de l'autre, en larmes.

Sur le réseau social, Jessica explique: «J’ignorais entièrement qu’elle avait l’intention de faire sa demande [aussi], et elle ne le savait pas pour moi non plus. Nous étions toutes les deux incroyablement surprises! Nous étions entourées de nos amis et avons passé une soirée mémorable. Je suis la femme la plus chanceuse au monde de pouvoir l’appeler ma fiancée.» (Le Matin)