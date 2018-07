Légalisé sur l'ensemble du territoire californien début janvier à des fins récréatives, le cannabis fait depuis l'objet d'une industrie florissante brassant de très importantes sommes d'argent.

Mais aussi juteux soit-il, le phénomène ne fait pas que des heureux. Selon The Guardian, ce dernier menace en effet dangereusement l'existence des petits mammifères que sont les martres d'Amérique. Alors qu'on ne compterait déjà plus qu'une centaine de spécimens dans les forêts de Californie, ces cousines des belettes et des furets voient, avec l'essor des fermes de cannabis, leur habitat naturel détruit.

En plus de la déforestation, les méthodes utilisées par les cultivateurs d'herbe sont également en cause. Ils font en effet usage de puissant rodenticides pour venir à bout des rongeurs qui s'attaquent à leurs tuyaux d'irrigation. Empoisonnées, les petites bêtes vont ensuite infecter les prédateurs qui les mangeront, parmi lesquels on retrouve les martres d'Amérique. (Le Matin)