L'affaire a éclaté à la fin du mois d'avril dans la région parisienne. Dans le restaurant d'un célèbre pâtissier breton, un client repère sur le menu un plat libellé «Tching tchong salade». Il s'offusque qu'on ait pu le baptiser avec une expression qui servait à ridiculiser la langue chinoise et devenue aussi inappropriée que le fut la «Tête de nègre» avant d'être rebaptisée «Tête au choco». Il va sans dire que son indignation est diffusée sur les réseaux sociaux. Le signalement fait boule de neige, la polémique enfle... Au point que le responsable de l'établissement se voit très rapidement contraint de jouer au pompier en présentant ses plus plates excuses sur sa page Facebook. Et pas qu'à moitié:

«Hier soir, nous avons été interpellés par l'intitulé de notre salade aux saveurs asiatiques qui a heurté un grand nombre de personnes issues de la communauté asiatique mais pas seulement. Nous souhaiterions préciser que cette appellation a été choisie très maladroitement pour sa résonance asiatique et non pour afficher un côté raciste (...). Lors de l'impression des cartes, nous n'avions pas pris conscience de la connotation dure, blessante et péjorative de cette expression. De ce fait nous avons immédiatement retiré ces mots de la carte dès les premiers commentaires. Nous condamnons bien évidemment avec la plus grande fermeté les messages de haine et de racisme à l'égard de quelque communauté que ce soit. Nous adressons sincèrement nos excuses à toute la communauté asiatique et à tous nos clients et nous vous prions de bien vouloir les accepter.»

L'incident est clos. Enfin presque, certains des offusqués refusant l'argument de l'ignorance pour l'emploi d'une expression à leur yeux aussi offensante. (Le Matin)