Rien de plus motivant pour atteindre un objectif que de le viser à plusieurs. C'est du moins l'atout qui avait fait le succès du groupe Facebook «J'arrête de fumer», qui a libéré des centaines de Romands de leur addiction à la cigarette.

La startup valaisanne Obeeone et ses experts ont réitéré l'expérience cette année dans un tout autre but: la perte de poids. Pour 150 francs, les participants bénéficient durant deux mois d'un suivi virtuel et personnalisé via le groupe «500 Suisses Romands maigrissent ensemble».

671 trous de ceinture de gagnés!

Sur le fil, des vidéos de conseils prodigués par des nutritionnistes, coachs sportifs et psychologues viennent compléter le soutien de leurs pairs, très actifs dans les commentaires. Cette première édition, qui touchera à sa fin ce dimanche aura finalement réuni un peu plus de 600 membres. «Ensemble, ils ont perdu un total de 2100 kilos et gagné 671 trous de ceinture», s'amuse Roland Savioz qui chapeaute le programme.

Conquises, Nathalie Danail Lovis et Sandrine Amoos, qui nous livrent leurs témoignages en vidéo prévoient déjà de participer à la seconde édition, prévue pour septembre prochain.

