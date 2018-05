Il y a trois ans de cela, Johanna Sandström, une trentenaire résidente de Kyrkhult en Suède, a décidé de marquer durablement son amour pour son fils Kevin et sa fille Nova. Elle s'est donc rendue chez un tatoueur de la place pour lui demander de graver le prénom de ses enfants sur son bras. Tout c'est très bien passé, rapporte le quotidien régional Blekinge Läns Tidning, à un détail près: ce n'était pas «Kevin» qui était inscrit en lettres de feu sur son corps, mais «Kelvin».

«Mon cœur s'est arrêté»

«Mon cœur s'est arrêté et je me suis presque évanouie», raconte la maman. Ni une, ni deux, elle est retournée chez le tatoueur qui a éclaté d'un rire sans doute gêné car il a bien dû reconnaître qu'il lui était impossible de revenir en arrière. Bon prince, ce dernier lui a proposé un remboursement et l'adresse d'une clinique à Växjö compétente en matière d'effacement de tatouage.

Mais quand Johanna a appris que l'opération réclamait de multiples traitements, la maman éplorée, en accord avec son mari, a choisi une toute autre approche: «Nous avons décidé de changer le prénom de notre enfant», dit-elle. Et ce qui fut dit, fut fait.

Kelvin, c'est bien finalement

«Je ne connaissais pas du tout le prénom "Kelvin". Lorsque j'ai réalisé que personne d'autre ne s'appelait ainsi à ma connaissance, ce prénom est subitement devenu unique pour moi. Et nous nous sommes mis à le préférer à "Kevin".»

La maman précise que son fils, qui n'avait que deux ans lorsque le tatouage a été posé, n'a pas été affecté par le changement de prénom.

La famille Sandström s'enorgueillit de l'arrivée dernière d'un troisième enfant. Une fille nommée Freja. Bien évidemment, sa maman compte bien ajouter son prénom sur son corps mais, cette fois, Johanna prendra particulièrement soin de vérifier l'ébauche que le tatoueur présente toujours avant de faire son office. (Le Matin)