C'est un réflexe étrange qui touche tous les utilisateurs de smartphone: sitôt une conversation débutée, hop, ils se mettent à marcher!

En rond, en zigzag, en tournant sur eux-même, en arpentant leur bureau, leur appartement ou leur trottoir, tous bougent sans cesse. Au point que cela en devient caricatural. Caricatural, vraiment? En réalité, ce besoin de déplacement, pendu au téléphone, répondrait à trois raisons.

D'abord, à évacuer une charge émotionnelle. Ainsi, si l’on est mal à l’aise, angoissé, fortement touché ou en train de mentir à son interlocuteur, «le cerveau se retrouve en surcharge cognitive», explique le Pr Haag au Figaro Madame. Pour se décharger, il va se décharger sur certaines parties du corps, telles les jambes. Résultat, plus l'on est déstabilisé au bout du fil, plus on marche!

Ensuite, à augmenter son attention. L’activité motrice telle que la marche stimule l’éveil cérébral, le mouvement redonne de l'attention, précisent nos confrères.

Enfin, à imiter son interlocuteur. De manière inconsciente, l'utilisateur de smartphone détecte des intonations qui peuvent lui laisser penser que la personne à l'autre bout du fil bouge. Par mimétisme, il fait de même et se déplace. «C'est ce que l'on appelle la contagion émotionnelle», selon le Pr Haag. (Le Matin)