Pas de fêtes de fin d'année sans une édition officielle du calendrier tout à la gloire de Vladimir Poutine. L'édition 2019 est disponible depuis quelques semaines déjà. On y découvre Poutine un chiot entre les bras, Poutine et son corps d'athlète, Poutine en train de faire du sport... La tradition a été une fois de plus respectée.

Ce qu'on ne savait pas et que nous révèle The Guardian, c'est que le dirigeant russe ainsi iconisé – mais âgé de 66 ans tout de même – connaît un grand succès au Japon. Au point de dépasser en terme de ventes les éphèbes locaux qui s'exhibent dans des calendriers concurrents.

Un succès qui ne se dément pas et qui a commencé dès la première année d'introduction du calendrier sur le marché nippon, c'était en 2016.

Et à qui doit-on cette reconnaissance émue? Pas seulement aux amateurs de second degré mais surtout à la femme japonaise attirée par le côté non conventionnel du dirigeant Russe et son machisme assumé, rapportent les médias locaux.

Il va sans dire qu'à ce jour, aucune célébrité du monde politique japonais ne s'est risquée à vouloir rivaliser avec Vladimir. Sans doute à raison. (Le Matin)