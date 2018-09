Eve et Adam Dickinson étaient en train de se promener à Pakiri Beach, au nord d'Auckland, quand une étrange créature a attiré leur regard.

Au milieu d'une foule de méduses échouées sur la plage, une énorme bestiole se trouvait là, majestueuse. «Nous avons passé un sacré moment à la regarder parce qu'elle avait de magnifiques couleurs et une jolie forme. Mon fils a dit qu'elle lui faisait penser à un volcan», raconte Eve au «Sydney Morning Herald».

La petite famille avait affaire à une méduse à crinière de lion, l'une des plus grandes espèces du monde: son diamètre peut dépasser le mètre. Selon l'Institut national de la recherche sur l'eau et l'atmosphère, sa présence sur les plages de Nouvelle-Zélande est «assez normale» durant les mois chauds. Avoir affaire à de telles espèces en septembre est cependant plus rare.

«Celle-ci était vraiment différente»

Les Dickinson, eux, n'en reviennent pas: «C'était incroyable. Nous avons retourné d'autres méduses sur la plage pour voir si elles ressemblaient à la grande mais ce n'était pas le cas. Celle-ci était vraiment différente», explique Eve.

La méduse à crinière de lion n'est pas dangereuse pour l'homme, mais ses tentacules dégagent des toxines qui peuvent s'avérer douloureuses.

(Le Matin)