Benoît Thévenaz a passé la fin de l'année 2017 et le début de 2018 entre les Etats-Unis et l'Asie. Pour profiter du soleil, tester des méthodes de rééducation innovantes et discuter d'interventions médicales spécifiques.









