Tout a commencé le 5 mai dernier, lorsque Letitia Chai, une étudiante de 18 ans de l'Université de Cornell (US), s'entraînait, vêtue d'une chemise et d'un short en jean, à soutenir sa thèse devant sa classe.

Lors de la présentation, sa professeure, jugeant la tenue de la jeune femme trop légère, a adressé une remarque quelque peu déplacée à cette dernière. «Est-ce vraiment ce que vous comptez porter?», a interrogé l'enseignante, expliquant qu'un tel habillement risquait de «détourner l'attention des hommes» du jury le jour de l'examen.

Un commentaire que Letitia Chai a très mal pris. «J'étais tellement décontenancée que je n'ai pas su comment réagir», a-t-elle confié au Cornell Daily Sun. L'étudiante a donc quitté la classe, la professeur la suivant pour s'excuser et lui demandant ce que sa mère penserait de cette tenue. «Je vais faire le meilleur discours de ma vie», lui a indiqué la jeune femme en guise de réponse.

Cette dernière s'est alors dévêtue avant de retourner dans la salle et de faire sa présentation en sous-vêtements. Le soir même, elle a raconté l'incident sur Facebook, invitant les internautes à la soutenance de sa thèse qui avait lieu le samedi suivant.

Le jour J, Letitia Chai s'est donc présentée devant son audience vêtue de la même chemise et du même short en jean... avant de se déshabiller à nouveau. Et sur son invitation , 28 des 44 personnes présentes dans la salle ont fait de même. Selon l'étudiante, le but de la manoeuvre n'était pas de s'en prendre à sa professeure, mais de sensibiliser le public à «un énorme problème sociétal» basé sur un état d'esprit général plutôt que sur des incidents isolés.

La présentation, diffusée en direct sur Facebook, a récolté un franc succès auprès des internautes puisqu'elle a déjà été vue près de 230'000 fois. (Le Matin)