Chaque année, la plateforme Reddit organise un échange de cadeaux à l'aveugle baptisé «Secret Santa».

Et quelle ne fut pas la surprise de Megan Cummins, une utilisatrice connue sous le pseudo VietteLLC, de découvrir que son père Noël attribué n'était autre que Bill Gates, fondateur de Microsoft et deuxième homme le plus riche du monde.

Le milliardaire s'était visiblement renseigné sur la jeune femme puisque cette dernière étant passionnée de chats, il l'a littéralement couverte de cadeaux liés aux petits félins.

Dans un imposant carton, Megan a entre autres trouvé une peluche «Pusheen» géante, un cadre, des livres ou encore des vêtements. Bill Gates ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'il a également fait plusieurs dons à des associations d'aide aux chats en Californie, le tout au nom de la jeune femme. «Bill Gates a donné 750 dollars à trois de mes refuges préférés», explique-t-elle dans un post sur Reddit.

“I just caught fragments of the letter all at once—‘a donation has been made,’ ‘Bill Gates,’ & my cat’s names. It clicked & I started to burst out loud laughing & crying simultaneously.”



One lucky redditor just found out their Secret Santa was @BILLGATES! https://t.co/blXdpqj18E pic.twitter.com/sjWGBigCqy — Reddit Gifts (@RedditGifts) 21 décembre 2017

Et pour être sûr que la destinataire ne doute pas que les cadeaux venaient bien de lui, Bill Gates a posé aux côtés de la peluche géante sur une photo qu'il a jointe au colis. «Pendant que je sortais la peluche de sa boîte, j'ai trouvé une lettre avec une photo, et je trouvais super bizarre que quelqu'un soit tellement obsédé par Bill Gates qu'il m'envoie une photo de lui, raconte la jeune femme. J'ai alors compris [que le cadeau venait de lui] et j'ai commencé à avoir un énorme fou rire et à pleurer en même temps.»

"I always check out the Bill Gates post and laugh at how crazy it must have been for that person, never for a second even considering it a possibility for me..."



One lucky redditor just found out their 2017 Reddit Secret Santa was @BillGates!



????: https://t.co/ZNdzNsATlu pic.twitter.com/SeABoAGDNp — Reddit (@reddit) 21 décembre 2017

Megan a donc décidé de remercier son «Secret Santa» dans une vidéo postée sur sa chaîne Youtube. «C'est clairement le meilleur cadeau de Noël que je n'ai jamais reçu. J'avoue que je me suis un peu transformée en une gamine de trois ans quand j'ai découvert le Pusheen géant», explique-t-elle.

Et d'ajouter: «Et quand j'ai vu la photo et que vous aviez fait des dons, j'admets que je me suis mise à pleurer.»

(Le Matin)