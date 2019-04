On a beau dire que les enfants se familiarisent de plus en plus jeunes avec les écrans, ce n'est pas pour autant qu'ils en maîtrisent toutes les manipulations.

Ainsi ce petit de 3 ans, face à l'iPad verrouillé de son père, a tapé n'importe quoi de manière répétitive. Or la tablette d'Apple a un système de sécurité qui, au bout de plusieurs mots de passe invalides, bloque le système. C'est ce qui est arrivé au journaliste du «NewYorker» Evan Osnos, qui a lancé un appel à l'aide sur Twitter, raconte «The Independent».

Il avait en effet de quoi s'inquiéter car, habituellement, ce blocage dure au maximum une heure. Mais là, son appareil indiquait qu'il ne pourrait effectuer une nouvelle tentative avant 25 millions de minutes. Soit dans 48 ans et demi environ.

Bug connu

A-t-on affaire dans ce cas à un excès de prudence d'Apple? En fait, c'est dû à un bug connu qui peut affecter iPads et iPhones, explique BFMTV. Lors d'un changement de batterie ou lorsque celle-ci est trop faible, il peut arriver que, par erreur, l'horloge interne de l'appareil se réinitialise à une fausse date, en l'an 1970.

Donc, lorsque l'iPad d'Evan Osnos s'est verrouillé samedi dernier, il a correctement vu que la prochaine tentative aurait lieu le 6 avril 2019 à une certaine heure. Sauf que l'appareil pensait que nous étions fin 1970, donc qu'il faudrait attendre plus de 48 ans pour entrer le bon mot de passe.

Des solutions existent pour corriger ce problème, comme brancher l'iPad à son ordinateur et tenter de le synchroniser à la date correcte via iTunes. Sinon, il faudra le réinitialiser. Mais, si vous n'avez pas sauvegardé ses données, vous les perdrez.

La prochaine fois, comme l'a suggéré quelqu'un à Evan Osnos, donnez plutôt le mot de passe à votre enfant. Il ne détraquera au moins pas votre appareil. Quoi que... (Le Matin)