Des élèves de 6e du collège Pierre Mendès France de Marcoussis (à 26 kilomètres au sud-ouest de Paris) ont été primés, le lundi 28 mai, pour leur rap dénonçant les préjugés sexistes qui s'installent dès le plus jeune âge.

Leur vidéo de 5 minutes intitulée «Et pourquoi?» a séduit le jury de professionnels - parmi plus de 600 productions proposées par près de 4000 élèves de la maternelle au lycée à travers la France.

C’est à l’Hôtel de Matignon qu'ils ont reçu leur prix dans le cadre de la 6e édition du concours #ZéroCliché. «Avant de travailler sur ce petit film, on ne parlait pas du tout du sexisme, c’est différent maintenant», a confié un des petits réalisateurs, cité par Le Parisien. «Les garçons de la classe font un peu plus attention à ce qu’ils disent désormais. Gagner, on ne s’y attendait pas. Mais recevoir un prix ici, c’est juste incroyable!», a avoué une autre élève.

Ce concours est organisé par le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Ouvert aux écoliers, collégiens et lycéens, il vise à déconstruire les stéréotypes sexistes par l’éducation et à aider les jeunes à prendre conscience de l’importance de l’égalité filles-garçons dans notre société.

«C’est dès le plus jeune âge que nous devons lutter contre les préjugés sexistes, cette forme de paresse intellectuelle», déclare Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes.

(Le Matin)