La vie des petits Texans va changer. Tout du moins, ils auront un moyen supplémentaire de se faire un peu d'argent de poche. La chambre des représentants de l'État a en effet adopté mercredi 20 mars un projet de loi visant à légaliser les stands de limonade tenus par des mineurs. Cette pratique est courante dans de nombreux États américains, les enfants étant autorisés à, temporairement, établir des stands sur des emplacements privés ou publics afin de gagner quelques sous pour eux ou pour une collecte.

Stand tenu par des fillettes fermé

Mais pas au Texas, où une loi de l'Office des denrées alimentaires interdit aux mineurs la vente de boissons faites maison pour des raisons sanitaires, même si une bonne partie de la population n'est pas courant d'une telle interdiction. Ainsi, en 2015, la police était intervenue pour fermer un stand de limonade tenu par deux fillettes de 7 et 8 ans qui voulaient offrir à leur papa une journée dans un parc aquatique pour la Fête des pères.

Les élus Républicains texans sont donc montés au créneau pour faire tomber cette interdiction, usant de la libre entreprise comme argument. Ainsi, mardi, George P. Bush , commissaire aux affaires foncières du Texas, fils de Jeb Bush l'ancien gouverneur de Floride et neveu de George W. Bush, a posté une vidéo sur Twitter. On le voit acheter de la limonade sur un stand alors illégal et déclarer: «Il n'y a rien de de plus entrepreneurial, de plus créatif pour qu'un enfant commence à apprendre la valeur d'un dollar.»

Today, a very enthusiastic group of entrepreneurs set up shop to sell lemonade to @txglo employees. I stopped by for a glass (or 2). Thanks to @repmattkrause for taking a stand for #LemonadeFreedom #HB234 pic.twitter.com/EjVKhvLeLL