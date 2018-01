Des employés du privé aux fonctionnaires, des infirmières aux policiers… le mal-être au travail est un poison qui s’est instillé dans toutes les catégories professionnelles. Un gâchis humain dont le Français Jean-François Dortier, fondateur et directeur du magazine Sciences humaines, explore les causes dans le livre «Travail, guide de survie», tout en esquissant quelques pistes pour revenir à plus de sérénité.

Votre livre s’intitule «Travail, guide de survie». Le monde du travail, c’est devenu une jungle, un milieu hostile?

Je ne parlerais pas de milieu hostile. Mais il y a un mal-être, c’est certain. Ce guide de survie est une réflexion sur les manières de faire face à ce mal-être. Je pars d’un paradoxe: beaucoup de gens ont choisi leur métier, ils aspirent à s’y épanouir et, en même temps, le travail est devenu un lieu de souffrance, dont les manifestations les plus extrêmes sont le burn-out ou le suicide, mais qui prend souvent des formes plus ordinaires, comme la fatigue, le blues du dimanche soir, le désenchantement.

Qui sont tous ces gens qui aiment leur travail, qui l’ont choisi, mais le vivent très mal?

Tout le monde est concerné, pas seulement une catégorie de la population. Ça touche le privé comme le public, les petites entreprises comme les grands groupes, les agriculteurs comme les infirmières, les journalistes comme les policiers. Ce qui est nouveau, c’est que le malaise au travail frappe aussi des catégories de populations jusque-là protégées, dont la situation est considérée comme enviable. Je baigne dans un monde d’universitaires et de chercheurs, eh bien, eux aussi sont atteints par le blues du dimanche soir. Ce mal concerne pratiquement tout l’Occident, on retrouve le même phénomène en Europe, au Japon, aux États-Unis.

Cette souffrance est-elle souvent silencieuse?

Disons qu’il s’agit de la partie invisible de l’iceberg. On a beaucoup parlé du burn-out, qui constitue un effondrement psychique, ou du suicide. Au Japon on parle même de «karoshi» (mot qui désigne la mort au travail par surmenage, ndlr ). La plupart du temps, heureusement, le malaise au travail n’atteint pas des degrés aussi dramatiques. Il s’agit d’une fatigue ordinaire, c’est la petite lumière qui s’est éteinte et qui fait que le lundi matin on n’a pas envie de se lever, que dix ou quinze ans avant la retraite on commence déjà à y penser. Ou que l’on rêve de changer de boulot. Presque tout le monde y a songé. Peu franchissent le pas, parce que le coût est important, et parce que ça ne va pas si mal que ça.

Vous êtes vous-même passé par là. Vous qui avez une situation professionnelle que vous qualifiez d’enviable, il vous est arrivé d’avoir envie de tout plaquer…

C’est vrai! Je suis le type même de la personne qui ne devrait pas souffrir au travail. Je fais partie des privilégiés qui ont fait de leur passion leur métier. J’ai créé une revue, elle marche relativement bien, je suis chef d’entreprise, donc je ne dépends d’aucun supérieur hiérarchique, je suis entouré d’une équipe formidable. Pourquoi ça m’est arrivé? Parce que je travaille dans un secteur difficile, celui de la presse, parce que c’est un milieu anxiogène, je vois des titres disparaître. Mais ce qui est vrai pour la presse l’est pour de très nombreux secteurs économiques. Dans la santé, dans la police, et j’en passe, la pression économique est très forte. À un moment donné, vous avez beau être quelqu’un de positif, avoir un métier passionnant, une position enviable, vous avez envie, le matin, de tourner à gauche plutôt que d’aller au boulot, vous passez par des moments d’angoisse, des nuits blanches.

Comment en est-on arrivé là? La pression économique?

Il y a, selon moi, quatre raisons principales. La première, en effet, c’est cette contrainte économique qui pèse sur tous les secteurs. Partout, il faut faire plus avec moins. L’équation est simple: il faut être performant, performant tout le temps. À cela, il faut ajouter la mise en place de certains modes de management.

Quelles méthodes de management?

Le management de l’urgence, qui est, paradoxalement, un management de la qualité. On a appelé ça le «lean management ». Il est apparu dans les années 80 dans l’industrie automobile. L’idée étant: zéro défaut, zéro délai, zéro stock. Ce qui signifie être tout le temps attentif, réactif. C’est un management qui, par ailleurs, a été exacerbé par les nouveaux moyens de communication. Tout est urgent. J’appelle cela le syndrome du «c’est pour hier». La qualité du travail, le niveau d’exigence se sont beaucoup améliorés, mais le stress, lui, a augmenté. J’aborde aussi ce que j’appelle le coût humain des relations humaines. Il s’agit de certains progrès qui ont eu des conséquences négatives. Le premier progrès, c’est l’autonomie au travail. Une aspiration très profonde. Beaucoup de gens souhaitent, en effet, être autonomes dans leur travail, n’aiment pas avoir quelqu’un sur leur épaule qui leur dit comment faire.

En quoi être autonome est devenu un piège?

Quand vous êtes autonome et investi dans votre travail, vous endossez plus de responsabilités, vous avez donc plus de problèmes à régler, plus de charge de travail. Vous inventez tout vous-même, puisque vous devez vous débrouiller. Du coup, cela peut induire une forme de surengagement. Celui qui aime son métier va vouloir améliorer ce qu’il a fait, il s’impose beaucoup d’exigences, non pas pour satisfaire des besoins de performance à tout prix, mais pour lui-même. Le risque, c’est de se retrouver avec davantage de travail. Et d’être moins reconnu!

Pourquoi?

Car, par définition, si vous vous débrouillez tout seul, les autres, de l’extérieur, ne se rendent pas compte de ce que vous faites. En résumé, vous avez le sentiment de faire beaucoup de choses que les autres ne voient pas. Mais il y a encore un autre paradoxe.

Lequel?

Les entreprises sont devenues moins hiérarchisées, plus démocratiques. On vit à l’heure de la négociation, de l’échange, de la cocréation, de l’intelligence collective, de l’élaboration en commun des projets… autant de mots qui se sont imposés dans les entreprises publiques comme privées. Mais ce déclin de la hiérarchie se paie. Notamment par ces réunions interminables où, puisque tout le monde détient une parcelle de pouvoir, il faut tout négocier, en permanence justifier, convaincre. Tout le monde donne son avis, mais aucune décision n’est prise à la fin. L’intelligence collective peut se transformer en bêtise collective. On ne peut, bien sûr, pas revenir en arrière, revenir aux petits chefs d’autrefois. Mais il faut bien avouer qu’aujourd’hui, ne serait-ce que pour convoquer une réunion à dix personnes, vous devez envoyer 150 e-mails. Tout cela a un coût en termes humains.

Vous apportez des pistes pour, chacun à son niveau, ne pas se laisser aspirer dans cette spirale négative. Il faudrait, par exemple, apprendre à lâcher prise, à se fixer des objectifs, à se donner du temps libre. C’est un peu facile à dire, non?

Les solutions que je propose ne sont pas des solutions miracles, je le précise tout de suite. Mais je refuse de tomber dans le fatalisme, il existe des marges de manœuvre. À plusieurs niveaux. À un niveau personnel, chacun peut, en effet, essayer de mieux vivre son travail. Personnellement, j’ai expérimenté certaines choses, y compris le lâcher-prise dont je me suis souvent moqué. L’idée peut apparaître un peu facile, parce qu’elle détourne des véritables problèmes, cependant elle relève d’une réelle philosophie du travail. Nous sommes tous perfectionnistes, nous voulons faire les choses bien, très bien. Dans ce contexte, apprendre à lâcher prise, c’est apprendre à reconnaître sa propre imperfection, c’est apprendre à dire non à un certain nombre de tâches que l’on s’inflige. Il faut absolument apprendre à dire non, non à soi et non aux autres, y compris à ses supérieurs. C’est la condition pour desserrer l’étreinte. D’ailleurs, ceux qui se plaignent le plus sont souvent ceux qui en font le moins. Et ceux qui prennent le plus sur eux, parce qu’ils sont autonomes, sont ceux qui s’expriment le moins.

Parmi les mesures qui peuvent être prises au niveau de l’entreprise, parlons du management dit «bienveillant», dont certains vantent le succès non seulement humain, mais économique. Est-ce qu’il faut y croire?

C’est ambivalent. Il y a un management bienveillant qui peut être vu comme un peu guimauve. S’il s’agit simplement de faire des sourires et de serrer des mains le matin, on est dans le registre de la com. Mais, justement parce que les relations au travail sont dures, tendues, il faut être bienveillant. Qu’est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être attentif aux gens qui sont en souffrance, écouter, apprendre à écouter. Il ne suffit pas de dire, comme beaucoup le font: «La porte de mon bureau est toujours ouverte», car ce sont systématiquement les mêmes qui viennent taper l’incruste, alors que d’autres jamais. Être bienveillant, ça s’applique à de petites choses comme à des choses plus globales.

Comme quoi?

Planifier régulièrement des réunions de service pour réorganiser le travail. Être ouvert au télétravail. C’est une solution qui apporte beaucoup d’avantages à tout le monde. C’est intéressant pour les salariés, qui travaillent un ou deux jours chez eux – quand c’est possible. Ils gagnent de l’argent, parce que ça leur coûte moins cher en transports. Ils gagnent du temps et, souvent, ils sont plus productifs. La peur de l’employeur, qui croit que les salariés vont faire leurs courses, s’occuper des enfants ou regarder des séries à la télé, n’est pas justifiée. Le taux de productivité augmente de 25%! Il faut voir la bienveillance comme une formule globale, pas seulement comme une sorte de discours humaniste que l’on viendrait apposer sur des méthodes traditionnelles. Ça n’aurait aucun sens. C’est plutôt avoir le souci, parce que les temps sont durs, d’employer les méthodes les plus douces possible.

