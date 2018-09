Si votre mari est entouré de femmes au boulot, méfiez-vous! Le risque de divorce sera plus élevé que s'il travaillait surtout avec des hommes. Tel est le résultat auquel a abouti une équipe de chercheurs de l'Université de Stockholm, qui a publié son étude dans le journal «Biology Letters».

Pour tenter de trouver une corrélation entre les ruptures et l'entourage professionnel, les scientifiques se sont basés sur une base de données des mariages de personnes actives au Danemark entre 1981 et 2002. Les résultats n'ont pas fait un pli: plus vous êtes entourés par des collègues du sexe opposé, plus votre risque de divorce est élevé. C'est valable tant pour les hommes que pour les femmes, mais ce facteur est d'autant plus marqué pour les messieurs.

Hôtellerie particulièrement touchée

L'étude montre également que ces risques varient suivant les domaines professionnels. L'hôtellerie et la restauration sont les plus touchées par ce phénomène, tandis que l'agriculture, le secteur du livre et celui de la pharmacie ont les taux de divorce les plus faibles, mêmes quand on y est entouré par de nombreuses personnes de l'autre sexe. Cela s'expliquerait par les différences de personnalités suivant les secteurs, ainsi que par les niveaux de stress dans les interactions avec ses collègues.

Les chercheurs ont également constaté que les hommes au bénéfice d'une formation supérieure ont deux fois plus de risque de divorcer s'ils sont entourés par beaucoup de femmes que ceux ayant suivi une scolarité basique. Le risque est en revanche très faible chez les femmes très instruites entourées par beaucoup de collègues masculins. Les auteurs de l'étude avancent que les hommes se sentent davantage attirés par des femmes ayant le même niveau de formation qu'eux, critère qui importerait peu chez les femmes.

Forte tentation

Les chercheurs sont bien conscients que l'étude n'a été faite qu'au Danemark et n'est pas forcément applicable partout. Reste que dans une société aussi égalitaire que celle de ce pays, il est intéressant de voir que les résultats diffèrent notablement entre hommes et femmes. Et si les scientifiques avertissent que ce n'est pas parce qu'une personne est entourée par de nombreux collègues du sexe opposé qu'elle va forcément divorcer, le risque est tout de même plus grand. Ce qui, selon eux (et cela semble logique) tendrait à montrer que plus la tentation est forte, plus l'adultère menace. Et évidemment, tromper son conjoint est l'une des principales causes de divorce.

(Le Matin)