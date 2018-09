Eric Labourdette est remonté comme une pendule: ce pompier fait part de sa colère sur Facebook où il montre combien les travaux de rénovations de la caserne de Jette relèvent d'une histoire belge.

Dans les W.C., trop petits, il est impossible de fermer la porte, bloquée par la cuvette des toilettes! «En tant que membre du comité de prévention et de protection au travail, je me suis rendu sur le chantier et j'ai questionné l'ouvrier sur place. Vous constaterez que, une fois installé convenablement sur un W.C. neuf, il est impossible de fermer la porte», s'énerve-t-il.

«A ma question de savoir que compte faire l'entreprise vu cet état de fait, l'ouvrier m'a répondu qu'ils ont commandé un W.C. plus petit parce que le mur est trop épais et qu'un WC conventionnel est trop grand! Il y aura donc des W.C. pour petits postérieurs et d'autres pour des plus grands postérieurs! Content de sa réponse, l'ouvrier rajoute que si le plus petit WC ne convient pas, il mettra l'ouverture ou la fermeture de la porte dans l'autre sens!»

Affaire belge à suivre...

(Le Matin)